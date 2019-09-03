У Тбілісі проходить акція проти висунення глави МВС у прем'єри

Перед будівлею парламенту Грузії на проспекті Руставелі проходить акція проти висунення глави МВС Георгія Гахарія на посаду прем'єр-міністра країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Перший канал Грузії.

Акція організована рухом "Ганьба". На ній також знаходяться лідери "Єдиного національного руху".

На акції виступають проти висунення кандидатури Георгія Гахарія на пост прем'єр-міністра Грузії.

На Гахарію звинувачували у надмірному застосуванні сили правоохоронцями: поліція розганяла людей за допомогою сльозогінного газу та стріляла гумовими кулями.

Прокуратура Грузії кваліфікувала спробу штурму парламенту як спробу перевороту.

Кандидатуру нового глави уряду має затвердити парламент.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе 2 вересня оголосив про свою відставку.

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місці мобілізовані поліцейські.