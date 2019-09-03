В Тбилиси проходит акция против выдвижения главы МВД в премьеры

Перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели проходит акция против выдвижения главы МВД Георгия Гахария на должность премьер-министра страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Первый канал Грузии.

Акция организована движением "Позор". На ней также находятся лидеры "Единого национального движения".

На акции выступают против выдвижения кандидатуры Георгия Гахария на пост премьер-министра Грузии.

Гахарию обвиняли в чрезмерном применении силы правоохранителями: полиция разгоняла людей с помощью слезоточивого газа и стреляла резиновыми пулями.

Прокуратура Грузии квалифицировала попытку штурма парламента как попытку переворота.

Кандидатуру нового главы правительства должен утвердить парламент.

Напомним, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 2 сентября объявил о своей отставке.

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