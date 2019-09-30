Автобус протаранив зупинку в Анкарі, троє загиблих
Понеділок, 30 вересня 2019, 15:23
Aвтобус втратив контроль в районі Мамак столиці Туреччини Анкари в понеділок, протаранивши зупинку громадського транспорту.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.
В результаті наїзду загинули троє людей, які чекали на транспорт на зупинці.
Губернатор Анкари Васіп Шахін сказав, що щонайменше троє інших були поранені.
Велика кількість поліцейських бригад і машин швидкої допомоги прибули на місце події. Поранених вже доставили до лікарні.
Причини інциденту поки невідомі. За фактом події розпочато розслідування.
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