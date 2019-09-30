Автобус протаранив зупинку в Анкарі, троє загиблих

Aвтобус втратив контроль в районі Мамак столиці Туреччини Анкари в понеділок, протаранивши зупинку громадського транспорту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

В результаті наїзду загинули троє людей, які чекали на транспорт на зупинці.

Губернатор Анкари Васіп Шахін сказав, що щонайменше троє інших були поранені.

Велика кількість поліцейських бригад і машин швидкої допомоги прибули на місце події. Поранених вже доставили до лікарні.

Причини інциденту поки невідомі. За фактом події розпочато розслідування.