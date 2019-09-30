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Автобус протаранил остановку в Анкаре, трое погибших

Понедельник, 30 сентября 2019, 15:23

Автобус потерял контроль в районе Мамак столицы Турции Анкары в понедельник, протаранив остановку общественного транспорта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

В результате наезда погибли три человека, которые ждали транспорт на остановке.

Губернатор Анкары Васип Шахин сказал, что по меньшей мере трое других были ранены.

Большое количество полицейских бригад и машин скорой помощи прибыли на место происшествия. Раненых уже доставили в больницы.

 

Причины инцидента пока неизвестны. По факту происшествия начато расследование.

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