Автобус протаранил остановку в Анкаре, трое погибших
Понедельник, 30 сентября 2019, 15:23
Автобус потерял контроль в районе Мамак столицы Турции Анкары в понедельник, протаранив остановку общественного транспорта.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.
В результате наезда погибли три человека, которые ждали транспорт на остановке.
Губернатор Анкары Васип Шахин сказал, что по меньшей мере трое других были ранены.
Большое количество полицейских бригад и машин скорой помощи прибыли на место происшествия. Раненых уже доставили в больницы.
Причины инцидента пока неизвестны. По факту происшествия начато расследование.
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