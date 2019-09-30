У премьера Польши умер отец

Скончался отец премьера Польши, депутат и лидер и основатель движения Solidarność Walcząca Корнель Моравецкий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

78-летний политик болел раком поджелудочной железы.

В пятницу премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что состояние здоровья его отца значительно ухудшилось. Канцелярия президента в этот день вручила Корнелю Моравецкому Орден Белого Орла.

"Президент Республики Польша Анджей Дуда вручил в знак признания значимых заслуг за демократические перемены в Польше, за выдающиеся достижения в общественной и государственной деятельности орден Белого Орла Корнелю Моравецкому, активисту демократической оппозиции в ПНР, лидеру Solidarność Walcząca", - говорится в пятничном сообщении канцелярии польского президента.

Читайте также Правительство Польши отмежевалось от слов отца премьера о еврейских гетто

Корнель Моравецкий родился в 1941 году, по образованию является физиком. Прославился прежде всего как основатель и глава движения " Solidarność Walcząca ", организации, главным лозунгом которой было восстановление независимости.

В последние годы жизни Корнель Моравецкий отмечался неоднозначными заявлениями. В частности, правительству Польши пришлось публично отмежевываться от слов Корнеля Моравецкого о еврейских гетто.

Также Корнель Морвецький утверждал, что Россия не проводит агрессивной политики, оправдывая действия Москвы в Украине и Грузии, говорил о демократическом характере референдума в Крыму.