Угорщина запропонує нового кандидата в єврокомісари замість відхиленого соратника Орбана

Угорщина готується представити нового кандидата на пост єврокомісара замість відхиленого комітетом Європарламенту ексміністра юстиції Ласло Трочані.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на європейського дипломата, передає "Європейська правда".

Повідомляється, що кандидатуру Трочані замінить постійний представник Угорщини в ЄС Олівер Вергелі, який є досвідченим дипломатом.

Попередній кандидат Угорщини Ласло Трочані в комісії Урсули фон дер Ляєн мав отримати портфель єврокомісара з питань політики сусідства і переговорів про розширення.

Правовий комітет Європарламенту сьогодні підтвердив рішення про те, що конфлікти інтересів угорського та румунського кандидатів у єврокомісари є несумісними з посадою.

Чи буде Румунія змінювати свого кандидата поки невідомо.