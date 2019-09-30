Угорщина запропонує нового кандидата в єврокомісари замість відхиленого соратника Орбана
Угорщина готується представити нового кандидата на пост єврокомісара замість відхиленого комітетом Європарламенту ексміністра юстиції Ласло Трочані.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на європейського дипломата, передає "Європейська правда".
Повідомляється, що кандидатуру Трочані замінить постійний представник Угорщини в ЄС Олівер Вергелі, який є досвідченим дипломатом.
Попередній кандидат Угорщини Ласло Трочані в комісії Урсули фон дер Ляєн мав отримати портфель єврокомісара з питань політики сусідства і переговорів про розширення.
Правовий комітет Європарламенту сьогодні підтвердив рішення про те, що конфлікти інтересів угорського та румунського кандидатів у єврокомісари є несумісними з посадою.
Чи буде Румунія змінювати свого кандидата поки невідомо.