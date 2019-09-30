Венгрия предложит нового кандидата в еврокомиссары вместо отклоненного соратника Орбана
Венгрия готовится представить нового кандидата на пост еврокомиссара вместо отклоненного комитетом Европарламента экс-министра юстиции Ласло Трочани.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейского дипломата, передает "Европейская правда".
Сообщается, что кандидатуру Трочани заменит постоянный представитель Венгрии в ЕС Оливер Вергели, который является опытным дипломатом.
Предыдущий кандидат Венгрии Ласло Трочани в комиссии Урсулы фон дер Ляєн должен был получить портфель еврокомиссара по вопросам политики соседства и переговоров о расширении.
Правовой комитет Европарламента сегодня подтвердил решение о том, что конфликты интересов венгерского и румынского кандидатов в еврокомиссары несовместимы с должностью.
Будет ли Румыния менять своего кандидата пока неизвестно.