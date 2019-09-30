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Венгрия предложит нового кандидата в еврокомиссары вместо отклоненного соратника Орбана

Понедельник, 30 сентября 2019, 18:30

Венгрия готовится представить нового кандидата на пост еврокомиссара вместо отклоненного комитетом Европарламента экс-министра юстиции Ласло Трочани.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейского дипломата, передает "Европейская правда".

Сообщается, что кандидатуру Трочани заменит постоянный представитель Венгрии в ЕС Оливер Вергели, который является опытным дипломатом.

Предыдущий кандидат Венгрии Ласло Трочани в комиссии Урсулы фон дер Ляєн должен был получить портфель еврокомиссара по вопросам политики соседства и переговоров о расширении.

Правовой комитет Европарламента сегодня подтвердил решение о том, что конфликты интересов венгерского и румынского кандидатов в еврокомиссары несовместимы с должностью.

 

Будет ли Румыния менять своего кандидата пока неизвестно.

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