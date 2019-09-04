У Німеччині починається суд у справі про найбільше податкове шахрайство

У Німеччині в середу починається судовий процес у справі про найбільше податкове шахрайство, в якому підозрюють двох британських інвестиційних банкірів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Справу, яку починає розглядати окружний суд в місті Бонн, називають найскладнішою податковою справою в сучасній історії Німеччини.

В судовому процесі беруть участь два британських інвестиційних банкіри, Мартін С. і Ніколас Д., які проходять по справі і як обвинувачені, і як головні свідки.

Справа зосереджена навколо так званих схем CumEx, в яких брали участь двоє банкірів та інші учасники в період з 2006 по 2011 рік.

CumEx - фінансовий термін, який позначає поширену практику відшкодування державою іноземним фіктивним власникам акцій податків з дивідендів, які цей власник акцій не сплачував. Для цього за 2-3 дні до дня виплат дивідендів власник акцій за попередньою змовою проводить низку фіктивних угод з перепродажу своїх акцій іноземним контрагентам.

Власник (зазвичай іноземець), продаючи акції, зберігає право на дивіденди у поточному періоді. Ці дивіденди оподатковуються відповідно до норм національного законодавства акціонерного товариства, проте оскільки власник акцій є іноземним громадянином, то для нього можливе відшкодування цього податку державою.

Оскільки продаж акцій відбувався за кілька днів до нарахування дивідендів, то і найперший продавець акцій, котрий отримав дивіденди, і фіктивний іноземний агент мають право на відшкодування податків, сплачених з дивідендів при тому, що сплатив їх продавець.

За сьогоднішніми мірками це податкове шахрайство, але суд має з’ясувати, чи були ці дії незаконними у вказаний період.

За даними слідства, в результаті угод, організованих британськими банкірами, податкові відомства відшкодували 400 мільйонів євро. По всій Європі шкода, завдана подібними угодами, оцінюється у приголомшливі 55 мільярдів євро.

Угоди CumEx надзвичайно складні і передбачають великі суми, які потрібно обробляти узгоджено. Це вимагає участі багатьох гравців, всі з яких так чи інакше отримують прибуток від угод.

Така практика є поширеною під час фінансових криз. Наприклад, у Німеччині протягом 2007-2012 років подібні шахрайські схеми завдали збитків державі на суму 7,2 млрд євро. Також збитки для Франції оцінюють у 17 млрд євро, 4,5 млрд - для Італії, 1,5 млрд - для Данії.

У Німеччині в 2016 році закрили законодавчі лазівки, що дозволяли укладення подібних угод.