В Германии начинается суд по делу о крупнейшем налоговом мошенничестве

В Германии в среду начинается судебный процесс по делу о крупнейшем налоговом мошенничестве, в котором подозревают двух британских инвестиционных банкиров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Дело, которое начинает рассматривать окружной суд в городе Бонн, называют самым сложным налоговым делом в современной истории Германии.

В процессе участвуют два британских инвестиционных банкира, Мартин С. и Николас Д., которые проходят по делу и в качестве обвиняемых, и как главные свидетели.

Дело сосредоточено вокруг так называемых схем CumEx, в которых принимали участие двое банкиров и другие участники в период с 2006 по 2011 год.

CumEx - финансовый термин, обозначающий распространенную практику возмещения государством иностранным фиктивным владельцам акций налогов с дивидендов, которые этот владелец акций не платил. Для этого за 2-3 дня до дня выплат дивидендов владелец акций по предварительному сговору проводит ряд фиктивных сделок по перепродаже своих акций иностранным контрагентам.

Владелец (обычно иностранец), продавая акции, сохраняет право на дивиденды в текущем периоде. Эти дивиденды облагаются налогом в соответствии с нормами национального законодательства акционерного общества, однако поскольку владелец акций является иностранным гражданином, то для него возможно возмещение этого налога государством.

Поскольку продажа акций происходила за несколько дней до начисления дивидендов, то и самый первый продавец акций, который получил дивиденды, и фиктивный иностранный агент имеют право на возмещение налогов, уплаченных с дивидендов, при том, что оплатил их продавец.

По сегодняшним меркам это налоговое мошенничество, но суд должен выяснить, были ли эти действия незаконными в указанный период.

По данным следствия, в результате сделок, организованных британскими банкирами, налоговые ведомства возместили 400 млн евро. По всей Европе ущерб, причиненный подобными соглашениями, оценивается в ошеломляющие 55 млрд евро.

Соглашения CumEx чрезвычайно сложные и предусматривают большие суммы, которые нужно обрабатывать согласованно. Это требует участия многих игроков, все из которых так или иначе получают прибыль от сделок.

Такая практика распространена во время финансовых кризисов. Например, в Германии в течение 2007-2012 годов подобные мошеннические схемы нанесли ущерб государству на сумму 7,2 млрд евро. Также убытки Франции оценивается в 17 млрд евро, 4,5 млрд - для Италии, 1,5 млрд - для Дании.

В Германии в 2016 году закрыли законодательные лазейки, позволявшие заключение подобных сделок.