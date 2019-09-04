Нова податкова політика ЄС знищить конкуренцію в Європі – глава МЗС Угорщини

Спроби Євросоюзу уніфікувати податкове законодавство у країнах-членах може мати вкрай негативні наслідки для європейської економіки.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час економічного форуму у Криниці-Здруй (Польща) заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

"Нас звинувачують у тому, що ми використовуємо європейську допомогу задля зниження податків. Це не зовсім так – ми отримуємо кошти ЄС тому, що ми відповідаємо вимогам. Ми утримуємо бюджетний дефіцит, проводимо консервативну політику видатків. Але головне – завдяки нашим крокам країни Вишеградської групи, а також країни Балтії мають найвищі у ЄС темпи економічного зростання. По суті, саме ми забезпечуємо економічне зростання у ЄС", - заявив він.

"Країни Західної Європи турбує те, що їхні великі компанії переводять своє виробництво до нас. Але ми не комуністи – прибуток цих компанії спокійно повертається до цих країн. Але разом із тим наші низькі податки дозволяють зберегти здатність для конкуренції всієї Європи, адже завдяки нашим крокам бізнес не йде з ЄС. Шкода, що не всі це розуміють", - додав угорський міністр.