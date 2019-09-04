Новая налоговая политика ЕС уничтожит конкуренцию в Европе – глава МИД Венгрии

Попытки Европейского Союза унифицировать налоговое законодательство в странах-членах может иметь крайне негативные последствия для европейской экономики.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время экономического форума в Крынице-Здруй (Польша) заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Нас обвиняют в том, что мы используем европейскую помощь для снижения налогов. Это не совсем так - мы получаем средства ЕС, потому что мы отвечаем требованиям. Мы удерживаем бюджетный дефицит, проводим консервативную политику расходов. Но главное - благодаря нашим шагам страны Вышеградской группы, а также страны Балтии имеют самые высокие в ЕС темпы экономического роста. По сути, именно мы обеспечиваем экономический рост в ЕС", - заявил он.

"Страны Западной Европы беспокоит то, что их крупные компании переводят свое производство к нам. Но мы не коммунисты - прибыль этих компании спокойно возвращается в эти страны. Но вместе с тем наши низкие налоги позволяют сохранить способность для конкуренции всей Европы, ведь благодаря нашим шагам бизнес не уходит из ЕС. Жаль, что не все этого понимают", - добавил венгерский министр.