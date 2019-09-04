Поліція застосувала сльозогінний газ проти мігрантів, що побилися на Лесбосі
Середа, 4 вересня 2019, 14:57
У центрі прийому біженців "Моріа" на грецькому острові Лесбос сталися сутички між мігрантами.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.
За даними поліції, сутички спричинила група з близько 50 неповнолітніх мігрантів, які вимагали свого переведення з центру прийому біженців.
Для нормалізації ситуації на місце події викликали поліцію. Правоохоронці були змушені застосувати сльозогінний газ, щоб втихомирити підлітків, які закидали одне одного камінням.
У таборі "Моріа" розміщені близько дев'яти тисяч мігрантів і біженців при тому, що він розрахований на три тисячі осіб. Влада намагається вивезти мігрантів на північ Греції, але щодня з турецького узбережжя прибувають нові.
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