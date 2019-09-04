Полиция применила слезоточивый газ против мигрантов, устроивших драку на Лесбосе

В центре приема беженцев "Мориа" на греческом острове Лесбос произошли столкновения между мигрантами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

По данным полиции, столкновения начала группа из 50 несовершеннолетних мигрантов, требовавших своего перевода из центра приема беженцев.

Для нормализации ситуации на место происшествия вызвали полицию. Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы усмирить подростков, забрасывавших друг друга камнями.

В лагере "Мориа" размещены около девяти тысяч мигрантов и беженцев, притом что он рассчитан на три тысячи человек. Власти пытаются вывезти мигрантов на север Греции, но каждый день с турецкого побережья прибывают новые.