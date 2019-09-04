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Посли ЄС схвалили продовження персональних санкцій проти Росії

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Посли ЄС схвалили продовження персональних санкцій проти Росії

Середа, 4 вересня 2019, 16:42

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) схвалив рішення продовжити на півроку індивідуальні санкції проти Росії.

Про це повідомив посол України в ЄС Микола Точицький, передає "Європейська правда".

"На першому засіданні після літньої перерви Coreper погодив продовження антиросійських санкцій до березня 2020 року. Підтримка суверенітету і територіальної цілісності України залишаються незмінними пріоритетами порядку денного ЄС. Розраховую, що цей курс буде продовжений і новим керівництвом інституцій ЄС", - написав він у Twitter.

Санкції були вперше запроваджені у 2014 році у вигляді заборони на в'їзд і заморожування активів. До березня в списку перебували 153 людини і 40 компаній.

Під час останнього продовження рішення про санкції ЄС включив до цього переліку 8 росіян, причетних до інциденту 25 листопада минулого року в районі Керченської протоки, в результаті якого були захоплені українські кораблі та моряки.

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