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Послы ЕС одобрили продолжение персональных санкций против России

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Послы ЕС одобрили продолжение персональных санкций против России

Среда, 4 сентября 2019, 16:42

Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) принял решение продлить на полгода индивидуальные санкции против России.

Об этом сообщил посол Украины в ЕС Николай Точицкий, передает "Европейская правда".

"На первом заседании после летнего перерыва Coreper согласовал продление антироссийских санкций до марта 2020 года. Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остаются неизменными приоритетами повестки дня ЕС. Рассчитываю, что этот курс будет продолжен и новым руководством институтов ЕС", - написал он в Twitter.

Санкции были впервые введены в 2014 году в виде запрета на въезд и замораживания активов. До марта список включал 153 человека и 40 компаний.

Во время последнего продления решения о санкциях ЕС включил в этот перечень 8 россиян, причастных к инциденту 25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива, в результате которого были захвачены украинские корабли и моряки.

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