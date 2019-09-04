Зеленський звільнив Кулебу з посади посла України при Раді Європи

Президент України Володимир Зеленський звільнив Дмитра Кулебу з посади представника України в Раді Європи.

Відповідний указ №650/2019 оприлюднено на сайті президента, повідомляє "Європейська правда".

"Звільнити Кулебу Дмитра Івановича з посади постійного представника України при Раді Європи", - йдеться в документі.

Як повідомлялося, 29 серпня Верховна рада за поданням прем'єр-міністра Олексія Гончарука призначила Кулебу віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

В уряді Володимира Гройсмана посаду віцепрем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції обіймала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Зараз вона очолює парламентський комітет з євроінтеграції.