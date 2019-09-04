Зеленський звільнив Кулебу з посади посла України при Раді Європи
Середа, 4 вересня 2019, 17:14
Президент України Володимир Зеленський звільнив Дмитра Кулебу з посади представника України в Раді Європи.
Відповідний указ №650/2019 оприлюднено на сайті президента, повідомляє "Європейська правда".
"Звільнити Кулебу Дмитра Івановича з посади постійного представника України при Раді Європи", - йдеться в документі.
Як повідомлялося, 29 серпня Верховна рада за поданням прем'єр-міністра Олексія Гончарука призначила Кулебу віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
В уряді Володимира Гройсмана посаду віцепрем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції обіймала Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Зараз вона очолює парламентський комітет з євроінтеграції.
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