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Зеленский уволили Кулебу с должности посла Украины при Совете Европы

Среда, 4 сентября 2019, 17:14

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дмитрия Кулебу с должности представителя Украины в Совете Европы.

Соответствующий указ №650/2019 обнародован на сайте президента, сообщает "Европейская правда".

"Освободить Кулебу Дмитрия Ивановича от должности постоянного представителя Украины при Совете Европы", - говорится в документе.

Как сообщалось, 29 августа Верховная рада по представлению премьер-министра Алексея Гончарука назначила Кулебу вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

В правительстве Владимир Гройсман должность вицепремьера по европейской и евроатлантической интеграции занимала Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Сейчас она возглавляет парламентский комитет по евроинтеграции.

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