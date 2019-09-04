Зеленский уволили Кулебу с должности посла Украины при Совете Европы
Среда, 4 сентября 2019, 17:14
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дмитрия Кулебу с должности представителя Украины в Совете Европы.
Соответствующий указ №650/2019 обнародован на сайте президента, сообщает "Европейская правда".
"Освободить Кулебу Дмитрия Ивановича от должности постоянного представителя Украины при Совете Европы", - говорится в документе.
Как сообщалось, 29 августа Верховная рада по представлению премьер-министра Алексея Гончарука назначила Кулебу вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
В правительстве Владимир Гройсман должность вицепремьера по европейской и евроатлантической интеграции занимала Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Сейчас она возглавляет парламентский комитет по евроинтеграции.
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