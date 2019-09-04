Експрезидента Латвії допитали у якості свідка у справі про корупцію

Бюро по запобіганню і боротьбі з корупцією Латвії (KNAB) у вівторок допитало колишнього президента Раймонда Вейоніса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

KNAB підтвердило, що 3 вересня Вейоніс перебував у бюро і відповідав на запитання слідчих. Він у цій справі проходить у статусі свідка і підписав договір про нерозголошення.

Вчора представники десяти найбільших будівельних фірм Латвії побували в будівлі KNAB. Їх підозрюють у картельній змові та хабарництві. А також співробітники бюро побували в Валмієрській думі і допитали колишнього політика Інгмара Лидаку. У свою чергу, представники Ради з конкуренції відвідали офіс компаній Merks і Rere grupa.

У вересні 2018 року KNAB почало процес про хабарництво у великих розмірах, а також перевищенні й зловживанні повноваженнями в корисливих цілях. Бюро вважає, що з 2015 до середини 2018 року великі латвійські будівельні компанії підкуповували посадових осіб, щоб ті приймали рішення в їх інтересах. Суми хабарів становили від 25 000 до декількох сотень тисяч євро.