Экс-президента Латвии допросили в качестве свидетеля по делу о коррупции

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) во вторник допросило бывшего президента Раймонда Вейоніса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

KNAB подтвердил, что 3 сентября Вейонис находился в бюро и отвечал на вопросы следователей. Он по этому делу проходит в статусе свидетеля и подписал договор о неразглашении.

Вчера представители десяти крупнейших строительных фирм Латвии побывали в здании KNAB. Их подозревают в картельном сговоре и взяточничестве. А также сотрудники бюро побывали в Валмиерской Думе и допросили бывшего политика Ингмара Лидаку. В свою очередь, представители Совета по конкуренции посетили офис компании Merks и Rere grupa.

В сентябре 2018 года KNAB начал процесс о взяточничестве в крупных размерах, а также превышении и злоупотреблении полномочиями в корыстных целях. Бюро считает, что с 2015 до середины 2018 года крупные латвийские строительные компании подкупали должностных лиц, чтобы те принимали решения в их интересах. Суммы взяток составляли от 25 000 до нескольких сотен тысяч евро.