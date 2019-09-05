У Косові засудили 6 осіб, які планували напади на війська НАТО

Суд у Косові ув'язнив шістьох людей на терміни від 1 до 10 років за планування нападів на війська НАТО та громадськість у Косові, Бельгії та Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Населення Косово, яке оголосило незалежність від Сербії у 2008 році, номінально мусульманське на 90 відсотків, але значною мірою світське.

Прокурор повідомив, що підозрювані, заарештовані минулого року, і один з яких також мав бельгійський паспорт, були прихильниками терористичної групи "Ісламська держава", а деякі контактували з бойовиками косовського походження, які брали участь у бойових діях в Сирії та Іраку.

"Шестеро людей готували теракти всередині та поза Косово, теракти на дискотеках в Грачаніці, напади на православну церкву в Північній Мітровіці, напади на війська НАТО в Косові та інші теракти у Франції та Бельгії", - заявив суд.

І Грачаніца, і Північна Мітровіця є районами, населеними переважно сербською меншиною, яка проживає в Косові.

У Косові розміщені близько 4000 військовослужбовців НАТО.