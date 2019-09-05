В Косове осудили 6 человек, планировавших нападения на войска НАТО

Суд в Косове приговорил шесть человек к срокам от 1 до 10 лет за планирование нападений на войска НАТО и общественность в Косове, Бельгии и Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Население Косова, объявившее независимость от Сербии в 2008 году, номинально мусульманское на 90 процентов, но во многом светское.

Прокурор сообщил, что подозреваемые, арестованные в прошлом году, и один из которых также имел бельгийский паспорт, были сторонниками террористической группы "Исламское государство", а некоторые контактировали с боевиками косовского происхождения, принимавшими участие в боевых действиях в Сирии и Ираке.

"Шесть человек готовили теракты внутри и вне Косово, теракты на дискотеках в Грачанице, нападения на православную церковь в Северной Митровице, нападения на войска НАТО в Косово и другие теракты во Франции и Бельгии", - заявил суд.

И Грачаница, и Северная Митровица – районы, населенные преимущественно сербским меньшинством, проживающим в Косове.

В Косове размещены около 4000 военнослужащих НАТО.