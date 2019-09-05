Багами попросили у ЄС допомоги в боротьбі з наслідками урагану "Доріан"

Багамські острови звернулися до Європейського Союзу з проханням надати гуманітарну допомогу постраждалим від потужного буревію "Доріан".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив єврокомісар з гуманітарної допомоги і кризового управління Христос Стіліанідес.

"Багамські острови активували Механізм цивільного захисту ЄС (EUCivPro), запросивши екстрену допомогу для ліквідації наслідків урагану "Доріан". Я закликаю всі держави-учасниці проявити солідарність і допомогти в задоволенні потреб", - написав Стіліанідес в Twitter.

Ураган "Доріан" став найпотужнішим, зафіксованим на Багамах з моменту початку спостережень за тропічними буревіями. Він вдарив по північній частині острівної карибської держави ввечері 1 вересня і лютував три дні.

Коли він досяг Багамських островів, то швидкість вітру буревію досягала 300 кілометрів на годину, що відповідало найвищій п'ятій категорії небезпеки ураганів за шкалою Саффіра-Сімпсона.

За останніми даними, кількість жертв урагану зросла до 20. Наразі багато мешканців острівної держави вважаються зниклими безвісти.

Близько 70 тисяч жителів потребують негайної гуманітарної допомоги. Це - приблизно одна п'ята частина населення.

Людям в першу чергу потрібна чиста питна вода, продукти харчування. Крім того, багатьох потерпілих від стихії потрібно розмістити в тимчасових центрах надання притулку.

Доставку гуманітарної допомоги ускладнена тим, що багато аеропортів та доріг або досі затопленні, або сильно пошкодженні, а деякі частини Багам взагалі опинилися відрізаними від світу.