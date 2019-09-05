Багамы попросили у ЕС помощи в борьбе с последствиями урагана "Дориан"

Багамские острова обратились к Европейскому Cоюзу с просьбой оказать гуманитарную помощь пострадавшим от мощного урагана "Дориан".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидис.

"Багамские острова активировали Механизм гражданской защиты ЕС (EUCivPro), запросив экстренную помощь для ликвидации последствий урагана "Дориан". Я призываю все государства-участники проявить солидарность и помочь в удовлетворении потребностей", - написал Стилианидес в Twitter.

Ураган "Дориан" стал самым мощным, зафиксированным на Багамах с момента начала наблюдений за тропическими ураганами. Он ударил по северной части островного карибского государства вечером 1 сентября и свирепствовал три дня.

Когда он достиг Багамских островов, то скорость ветра достигала 300 км/ч, что соответствовало высшей, пятой категории опасности ураганов по шкале Саффира-Симпсона.

По последним данным, число жертв урагана возросло до 20. Сейчас многие жители островного государства считаются пропавшими без вести.

Около 70 тысяч жителей нуждаются в немедленной гуманитарной помощи. Это - примерно одна пятая часть населения.

Людям в первую очередь нужна чистая питьевая вода, продукты питания. Кроме того, многих пострадавших от стихии нужно разместить во временных центрах предоставления убежища.

Доставка гуманитарной помощи затруднена тем, что многие аэропорты и дороги или еще затоплены, или сильно повреждены, а некоторые части Багам вообще оказались отрезанными от мира.