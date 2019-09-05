Пучдемон закликав до масових протестів у Каталонії 11 вересня

Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон та його наступник Кім Торра закликали до масової участі в демонстраціях, які відбудуться в Національний день каталонців 11 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на EUobserver.

Під час пресконференції у Брюсселі вони також нарікали, що місця каталонських політиків, обраних до Європарламенту, залишаються порожніми.

"Голосування каталонців варте не менше, ніж решти європейців", - сказав Пучдемон.

Пучдемон втік з Іспанії в 2017 році, щоб уникнути звинувачень, пов'язаних з референдумом про незалежність Каталонії. Нині він живе у Брюсселі.

На травневих виборах до Європарламенту Пучдемон був обраний разом із ще трьома колишніми членами каталонського уряду.

Однак вони не змогли отримати мандати, оскільки Верховний суд Іспанії не дав дозволу для отримання документів, а Іспанія не подала необхідні національні списки.