Пучдемон призвал к массовым протестам в Каталонии 11 сентября

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и его преемник Ким Торра призвали к массовому участию в демонстрациях, которые состоятся в Национальный день каталонцев 11 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

Во время пресс-конференции в Брюсселе они также жаловались, что места каталонских политиков, избранных в Европарламент, остаются пустыми.

"Голос каталонцев стоит не менее остальных европейцев", - сказал Пучдемон.

Пучдемон бежал из Испании в 2017 году, чтобы избежать обвинений, связанных с референдумом о независимости Каталонии. Он живет в Брюсселе.

На майских выборах в Европарламент Пучдемон был избран вместе с еще тремя бывшими членами каталонского правительства.

Однако они не смогли получить мандаты, поскольку Верховный суд Испании не дал разрешения для получения документов.