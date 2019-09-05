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Пучдемон призвал к массовым протестам в Каталонии 11 сентября

Четверг, 5 сентября 2019, 10:39

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и его преемник Ким Торра призвали к массовому участию в демонстрациях, которые состоятся в Национальный день каталонцев 11 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

Во время пресс-конференции в Брюсселе они также жаловались, что места каталонских политиков, избранных в Европарламент, остаются пустыми.

"Голос каталонцев стоит не менее остальных европейцев", - сказал Пучдемон.

Пучдемон бежал из Испании в 2017 году, чтобы избежать обвинений, связанных с референдумом о независимости Каталонии. Он живет в Брюсселе.

На майских выборах в Европарламент Пучдемон был избран вместе с еще тремя бывшими членами каталонского правительства.

Однако они не смогли получить мандаты, поскольку Верховный суд Испании не дал разрешения для получения документов.

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