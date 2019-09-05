У Британії на 7 годин закривали трасу через протікання цистерни з 32 тисячами літрів джину

У Британії в графстві Чешир на 7 годин перекривали трасу після ДТП за участі вантажівки, яка транспортувала джин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Дві вантажівки зіткнулися близько 17.30 у середу.

На одній з вантажівок була встановлена цистерна з 32 тисячами літрів джину. Пожежники встановили, що після аварії з неї витекло вісім тисяч літрів.

Рух трасою тимчасово зупинили.

Рятувальні служби вели роботи протягом всієї ночі, щоб не допустити займання алкоголю. Пожежні бригади покривали розлитий джин пожежною піною.

Багатьом водіям довелося провести кілька годин у своїх автомобілях.

Рух трасою відновили о 4.30 ранку у четвер.