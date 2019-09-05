У Німеччині шукають загадково зниклу з дна моря дослідницьку установку

Масивна станція моніторингу навколишнього середовища біля Балтійського узбережжя Німеччини зникла з дна моря, збивши з пантелику поліцію і дослідників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Морська "обсерваторія" вартістю близько 300 тис. євро важила понад півтонни. За словами експертів, її не могло віднести в сторону штормом, припливом чи великою твариною.

Водолази знайшли тільки розірваний кабель живлення на відстані 1,8 км від берега.

Зазначається, що місце, де зникла установка, є забороненою зоною. Жодні човни, навіть місцеві рибальські, не допускаються в район, який називають Еккернферде, приблизно за 70 км на південь від датського кордону.

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Зникла обсерваторія, встановлена в кінці 2016 року, припинила відправку даних 21 серпня.

Вона складалась з силового агрегату, з'єднаного кабелем з берегом, і приладового блоку, який важив 770 кг.

Установка вимірювала якість морської води, включаючи температуру і рівні солі, кисню, поживних речовин, хлорофілу і метану.

"Дані, які ми отримуємо з неї, безцінні", - сказав професор Герман Банге, керівник океанографічних досліджень в Geomar, науковому центрі в Кілі.

Компанія Geomar звернулася за допомогою до всіх свідків, які могли помітити підозрілу активність у цьому районі 21 серпня.