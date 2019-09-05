В Германии ищут загадочно пропавшую со дна моря исследовательскую установку

Массивная станция мониторинга окружающей среды у Балтийского побережья Германии исчезла со дна моря, сбив с толку полицию и исследователей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Морская "обсерватория" стоимостью около 300 тысяч евро весила более полутонны. По словам экспертов, ее не могло отнести в сторону штормом, приливом или крупным животным.

Водолазы нашли только разорванный кабель питания на расстоянии 1,8 км от берега.

Отмечается, что место, где исчезла установка, является запретной зоной. Никакие лодки, даже местные рыболовные, не допускаются в район, который называют Эккернферде, примерно в 70 км к югу от датской границы.

Читайте также Норвежский министр подал в отставку на фоне серии загадочных атак против него

Обсерватория, установленная в конце 2016 года, прекратила отправку данных 21 августа.

Она состояла из силового агрегата, соединенного кабелем с берегом, и приборного блока, который весил 770кг.

Установка измеряла качество морской воды, включая температуру и уровни соли, кислорода, питательных веществ, хлорофилла и метана.

"Данные, которые мы получаем с нее, бесценны", - сказал профессор Герман Банге, руководитель океанографических исследований в Geomar, научном центре в Киле.

Компания Geomar обратилась за помощью ко всем свидетелям, которые могли заметить подозрительную активность в этом районе 21 августа.