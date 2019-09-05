В Афганістані загинули двоє військовослужбовців НАТО

Двоє військовослужбовців НАТО загинули під час виконання завдання в афганському Кабулі.

Про це з посиланням на заяву місії НАТО Resolute Support повідомляє "Європейська правда".

Один військовослужбовець був з Румунії. Відповідно до політики НАТО, Resolute Support не розкриває додаткових деталей про нього, залишаючи це румунській стороні.

Другий військовий був зі Сполучених Штатів. Відповідно до політики Міністерства оборони США, ім'я військовослужбовця, убитого в бою, не розкривається до 24 годин після повідомлення сім'ї.

Операція "Рішуча підтримка" (Resolute Support) — небойова місія НАТО з навчання і надання допомоги урядовим силам Афганістану, котра розпочалася 1 січня 2015 року.

Вона офіційно замінила операцію Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF), чию діяльність було завершено 28 грудня 2014 року. Ця дата вважається формальним закінченням війни 2001-2014 років. Проте фактично бойові дії продовжуються, але вже з провідною роллю афганських військових.