В Афганистане погибли двое военнослужащих НАТО

Двое военнослужащих НАТО погибли во время выполнения задания в афганском Кабуле.

Об этом со ссылкой на заявление миссии НАТО Resolute Support сообщает "Европейская правда".

Один военнослужащий был из Румынии. Согласно политике НАТО Resolute Support не раскрывает дополнительных деталей о нем, оставляя это румынской стороне.

Второй военный был из Соединенных Штатов. Согласно политике Министерства обороны США, имя военнослужащего, убитого в бою, не раскрывается до 24 часов после уведомления семьи.

Операция "Решительная поддержка" (Resolute Support) — небойова миссия НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана, которая началась 1 января 2015 года.

Она официально заменила операцию международных сил содействия безопасности (ISAF) , чья деятельность была завершена 28 декабря 2014 года. Эта дата считается формальным окончанием войны 2001-2014 годов. Однако фактически боевые действия продолжаются, но уже с ведущей ролью афганских военных.