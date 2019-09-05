У Німеччині за півроку скоїли понад 600 нападів на біженців
Четвер, 5 вересня 2019, 17:39
У Німеччині за перші шість місяців 2019 року зареєстровано 609 нападів на біженців.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Під нападами маються на увазі як образи і розпалювання ненависті, так і підпали гуртожитків для мігрантів, а також небезпечні тілесні ушкодження.
Всього в результаті цих дій постраждали 102 людини, в тому числі сім дітей.
Поліція розцінює всі випадки як політично мотивовані злочини правого спрямування.
Мова, зокрема, йде про 60 нападів на гуртожитки для біженців і 42 атаки проти приватних осіб і організацій, що допомагають біженцям.
Найбільше злочинів проти біженців зафіксовано у федеральній землі Бранденбург (160), за нею йдуть Баден-Вюртемберг (62), Нижня Саксонія (58) і Саксонія (56).
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua