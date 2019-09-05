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У Німеччині за півроку скоїли понад 600 нападів на біженців

Четвер, 5 вересня 2019, 17:39

У Німеччині за перші шість місяців 2019 року зареєстровано 609 нападів на біженців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Під нападами маються на увазі як образи і розпалювання ненависті, так і підпали гуртожитків для мігрантів, а також небезпечні тілесні ушкодження.

Всього в результаті цих дій постраждали 102 людини, в тому числі сім дітей.

Поліція розцінює всі випадки як політично мотивовані злочини правого спрямування.

Мова, зокрема, йде про 60 нападів на гуртожитки для біженців і 42 атаки проти приватних осіб і організацій, що допомагають біженцям.

Найбільше злочинів проти біженців зафіксовано у федеральній землі Бранденбург (160), за нею йдуть Баден-Вюртемберг (62), Нижня Саксонія (58) і Саксонія (56).

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