В Германии за полгода совершили более 600 нападений на беженцев

В Германии за первые шесть месяцев 2019 года зарегистрировано 609 нападений на беженцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Под приступами подразумеваются как оскорбления и разжигание ненависти, так и поджоги общежитий для мигрантов, а также опасные телесные повреждения.

Всего в результате этих действий пострадали 102 человека, в том числе семь детей.

Полиция расценивает все случаи как политически мотивированные преступления правого толка.

Речь, в частности, идет о 60 нападениях на общежития для беженцев и 42 атаках против частных лиц и организаций, которые помогают беженцам.

Больше всего преступлений против беженцев зафиксировано в федеральной земле Бранденбург (160), за ней идут Баден-Вюртемберг (62), Нижняя Саксония (58) и Саксония (56).