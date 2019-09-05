В Германии за полгода совершили более 600 нападений на беженцев
В Германии за первые шесть месяцев 2019 года зарегистрировано 609 нападений на беженцев.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Под приступами подразумеваются как оскорбления и разжигание ненависти, так и поджоги общежитий для мигрантов, а также опасные телесные повреждения.
Всего в результате этих действий пострадали 102 человека, в том числе семь детей.
Полиция расценивает все случаи как политически мотивированные преступления правого толка.
Речь, в частности, идет о 60 нападениях на общежития для беженцев и 42 атаках против частных лиц и организаций, которые помогают беженцам.
Больше всего преступлений против беженцев зафиксировано в федеральной земле Бранденбург (160), за ней идут Баден-Вюртемберг (62), Нижняя Саксония (58) и Саксония (56).