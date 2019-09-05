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Президент Литви не проти продовжити строки Brexit

Четвер, 5 вересня 2019, 18:59

Президент Литви Гітанас Науседа сказав, що схвалив би нове продовження термінів виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу, щоб Brexit був упорядкованим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Я вважаю, що це не найгірша альтернатива (продовжити термін). Найгіршою альтернативою, на моє глибоке переконання, є Brexit без угоди", – сказав він після зустрічі з лідерами відомств ЄС.

"Якщо це вимагає більше часу, але все ж призведе до Brexit з угодою, то це одна з найбільш привабливих альтернатив", – додав Науседа.

Науседа попередив, що Brexit без угоди може уповільнити економічне зростання Литви.

В середу британський парламент схвалив проєкт закону, згідно з яким уряд на чолі з Борисом Джонсоном має попросити продовжити термін Brexit до кінця січня. Таке прохання прем'єр повинен представити, якщо до кінця жовтня не вдасться досягти угоди з ЄС. У відповідь на голосування в парламенті Джонсон домагається дострокових виборів.

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