Президент Литвы не против продлить сроки Brexit

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что одобрил бы новое продление сроков выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, чтобы Brexit был упорядоченным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Я считаю, что это не худшая альтернатива (продлить срок). Худшей альтернативой, по моему глубокому убеждению, является Brexit без соглашения", – сказал он после встречи с лидерами ведомств ЕС.

"Если это требует больше времени, но все же приведет к Brexit с соглашением, то это одна из наиболее привлекательных альтернатив", – добавил Науседа.

Науседа предупредил, что Brexit без соглашения может замедлить экономический рост Литвы.

В среду британский парламент одобрил проект закона, согласно которому правительство во главе с Борисом Джонсоном должен попросить продлить срок Brexit до конца января. Такое прошение премьер должен представить, если до конца октября не удастся достичь соглашения с ЕС. В ответ на голосование в парламенте Джонсон добивается досрочных выборов.