Німці підтримують Меркель і хочуть, щоб вона працювала до кінця свого терміну

Більшість німців підтримують канцлера Ангелу Меркель і хотіли б, щоб вона залишалася на посаді до кінця свого терміну в 2021 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування телеканалу ARD.

Опитування було проведене вже після регіональних виборів у двох федеральних землях, де партія Меркель і її партнери з Соціал-демократичної партії хоч і перемогли, але втратили частину голосів.

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Однак, Меркель як і раніше користується схваленням 56% німців, що робить її найпопулярнішим політиком в країні. Міністр закордонних справ Гейко Маас із СДПН зайняв друге місце з 43% схвалення серед виборців.

58% німців розглядали Меркель як причину, завдяки якій справи в їх країні йдуть добре. Так вважають більшість респондентів практично всіх партій, за винятком ультраправої AfD.

Хоча Меркель як і раніше користується високим рейтингом схвалення, лише 33% німців заявили, що вони задоволені правлячою коаліцією, в той час як 67% були незадоволені.

74% респондентів вважають, що люди не отримують багато користі від численних обіцянок, даних федеральним урядом.

У той же час, 61% респондентів заявили, що уряд повинен залишатися при владі до парламентських виборів 2021 року.