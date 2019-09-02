Ультраправі посіли друге місце на виборах на сході Німеччини
У німецькій землі Саксонія на виборах до земельного парламенту, за попередніми даними, перемогла партія канцлерки Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз (ХДС), а в Бранденбургу - Соціал-демократична партія (СДПН). В обох випадках на другому місці - ультраправа AfD.
Про це свідчать дані екзитполів і перших попередніх неофіційних результатів, оприлюднених увечері 1 вересня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Згідно з оприлюдненими даними, у Саксонії ХДС набрав 32,5 відсотка. Для порівняння: в 2014 році в християнських демократів було 39 відсотків.
Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (AfD) значно покращила свій результат і здобула 27,8 відсотка (в 2014 році - 9,7 відсотка).
Ліві отримують 10,3 відсотка, що значно менше, ніж було на минулих виборах (18,9 відсотка).
СДПН демонструє гірший результат, ніж на попередніх виборах, - близько 8 відсотків, (в 2014 році - 12,4 відсотка). Зелені дещо покращили свої позиції та здобули 8,2 відсотка, (в 2014 році було 5,7 відсотка).
Вільна демократична партія (ВДП) отримує 4,5 відсотка, (в 2014 році було 3,8 відсотка).
У федеральній землі Бранденбург, за попередніми даними, перемагають соціал-демократи з результатом 26 відсотків (в 2014 році було 31,9 відсотка). AfD опинилася на другому місці - 23,5 відсотка (в 2014 році - 12,2 відсотка). ХДС посіла третє місце з результатами 15,7 відсотка (в 2014 році - 23 відсотків).
Також погіршився результат Лівих - 10,8 відсотка, у порівнянні із 18,6 відсотка в 2014 році. Зелені здобули більшу підтримку, ніж на попередніх виборах, - 10,7 відсотка (в 2014 році було 6,2 відсотка). Вільна демократична партія (ВДП) теж покращила свій результат - 4,4 відсотка (в 2014 році у лібералів було 1,5 відсотка).
Усі партії, які беруть участь у земельних виборах і в Саксонії, і в Бранденбургу, виключали можливість створення коаліції з правопопулістами з AfD.