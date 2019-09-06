Немцы поддерживают Меркель и хотят, чтобы она работала до конца своего срока

Большинство немцев поддерживают канцлера Ангелу Меркель и хотели бы, чтобы она оставалась на должности до конца своего срока в 2021 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса телеканала ARD.

Опрос был проведен уже после региональных выборов в двух федеральных землях, где партия Меркель и ее партнеры из Социал-демократической партии хоть и победили, но потеряли часть голосов.

Однако, Меркель по-прежнему пользуется одобрением 56% немцев, что делает ее самым популярным политиком в стране. Министр иностранных дел Хейко Маас из СДПГ заняла второе место с 43% одобрения среди избирателей.

58% немцев рассматривали Меркель как причину, по которой дела в их стране идут хорошо, несмотря на различные кризисы. Так считают большинство респондентов практически всех партий, за исключением ультраправой AfD.

Хотя Меркель по-прежнему пользуется высоким рейтингом одобрения, лишь 33% немцев заявили, что они удовлетворены правящей коалицией, в то время как 67% были недовольны.

74% респондентов считают, что люди не получают много пользы от многочисленных обещаний, данных федеральным правительством.

В то же время, 61% респондентов заявили, что правительство должно оставаться у власти до парламентских выборов 2021 года.