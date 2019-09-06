Конгресмени вимагають від Трампа ввести санкції проти РФ за розгін мітингів у Москві

Голова комітету у закордонних справах Палати представників США Еліот Енгел і республіканець Майкл Мак-Кол закликали президента Дональда Трампа ввести санкції проти РФ за розгін мітингів у Москві.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву конгресменів розміщено на сайті Палати представників США.

У заяві йдеться, що "народ Росії втомився від тиранічних дій Володимира Путіна і що Путін не зупиниться ні перед чим, щоб використовувати крайні заходи для придушення будь-якого політичного інакомислення".

"Ми також закликаємо президента Трампа і його адміністрацію використовувати свої повноваження відповідно до Закону Сергія Магнітського для введення цілеспрямованих санкцій щодо осіб, відповідальних за ці грубі порушення прав людини в Росії", - йдеться в заяві.

Конгресмени також закликали уряд Росії звільнити заарештованих і закрити кримінальні справи проти них, а також провести розслідування щодо поліцейських, які застосували надмірну силу проти мирних демонстрантів.