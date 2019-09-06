Конгрессмены требуют от Трампа ввести санкции против РФ за разгон митингов в Москве

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол призвали президента Дональда Трампа ввести санкции против РФ за разгон митингов в Москве.

Как сообщает "Европейская правда", заявление конгрессменов размещено на сайте Палаты представителей США.

В заявлении говорится, что "народ России устал от тиранических действий Владимира Путина, и Путин не остановится ни перед чем, чтобы использовать крайние меры для подавления любого политического инакомыслия".

"Мы также призываем президента Трампа и его администрацию использовать свои полномочия в соответствии с законом Магнитского для ввода целенаправленных санкций в отношении лиц, ответственных за эти грубые нарушения прав человека в России", - говорится в заявлении.

Конгрессмены также призвали правительство России освободить арестованных и закрыть уголовные дела против них, а также провести расследование в отношении полицейских, применивших чрезмерную силу против мирных демонстрантов.