На узбережжі Греції – нова лісова пожежа в результаті сьомого підпалу за дев’ять днів

Грецькі пожежники загасили лісову пожежу поблизу міста Неа-Макрі на схід від Афін – це була сьома за останні дев’ять днів пожежа, що виникла в результаті підпалу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Грецька поліція розпочала розслідування пожежі, який почалася в 2.17 ночі в четвер всього за кілька хвилин від іншої на відстані 500 метрів.

Знадобилося понад 100 пожежників, десятки пожежних машин, а також значна повітряна підтримка, щоб взяти вогонь під контроль.

Зазначається, що полум'я загрожувало лише невеликій кількості будинків, тому органи цивільного захисту не застосовували систему мобільного інформування.

"Жителі були проінформовані співробітниками поліції і пожежниками, щоб бути напоготові, але потреби евакуації не було", - сказав грецький чиновник.