На побережье Греции – новый лесной пожар в результате седьмого поджога за девять дней

Греческие пожарные потушили лесной пожар вблизи города Неа-Макри на восток от Афин – это был седьмой за последние девять дней пожар возникший в результате поджога.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Греческая полиция начала расследование пожара, который начался в 2.17 ночи в четверг всего за несколько минут от другого на расстоянии 500 метров.

Понадобилось более 100 пожарных, десятки пожарных машин, а также значительная воздушная поддержка, чтобы взять огонь под контроль.

Отмечается, что пламя грозило лишь небольшому количеству домов, поэтому органы гражданской защиты не применяли систему мобильного информирования.

"Жители были проинформированы сотрудниками полиции и пожарными, чтобы быть наготове, но нужды эвакуации не было", - сказал греческий чиновник.