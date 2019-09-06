Глава МЗС Молдови 9 вересня відвідає Україну
П'ятниця, 6 вересня 2019, 13:54
Глава МЗС Молдови Ніку Попеску 9 вересня здійснить робочий візит до України.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав на своїй сторінці у Facebook за результатами розмови з українським колегою Вадимом Пристайком.
За його словами, відносини з Україною, яка є стратегічним партнером Молдови, заслуговують особливої уваги.
"9 вересня я буду в Україні з робочим візитом на запрошення мого колеги Вадима Пристайка", - написав Попеску.
Під час візиту він проведе низку зустрічей з представниками уряду і Верховної ради України.
"Ми обговоримо двосторонній порядок денний, регіональну та міжнародну співпрацю, європейську інтеграцію та інші теми, які мають для нас спільний інтерес", - розповів міністр.
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