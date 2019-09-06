Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Литва, Чехія і Німеччина - найбільш питущі країни ЄС

Друга за величиною авіакомпанія Франції Aigle Azur скасувала всі рейси

Джонсон: я краще помру в канаві, ніж проситиму ЄС відкласти Brexit

Родичі загиблих у катастрофі MH17 стурбовані через звільнення Цемаха






Глава МЗС Молдови 9 вересня відвідає Україну

П'ятниця, 6 вересня 2019, 13:54

Глава МЗС Молдови Ніку Попеску 9 вересня здійснить робочий візит до України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав на своїй сторінці у Facebook за результатами розмови з українським колегою Вадимом Пристайком.

За його словами, відносини з Україною, яка є стратегічним партнером Молдови, заслуговують особливої уваги.

"9 вересня я буду в Україні з робочим візитом на запрошення мого колеги Вадима Пристайка", - написав Попеску.

Під час візиту він проведе низку зустрічей з представниками уряду і Верховної ради України.

"Ми обговоримо двосторонній порядок денний, регіональну та міжнародну співпрацю, європейську інтеграцію та інші теми, які мають для нас спільний інтерес", - розповів міністр.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua