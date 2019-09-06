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Глава МИД Молдовы 9 сентября посетит Украину

Пятница, 6 сентября 2019, 13:54

Глава МИД Молдовы Нику Попеску 9 сентября осуществит рабочий визит в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал на своей странице в Facebook по результатам разговора с украинским коллегой Вадимом Пристайко.

По его словам, отношения с Украиной, которая является стратегическим партнером Молдовы, заслуживают особого внимания.

"9 сентября я буду в Украине с рабочим визитом по приглашению моего коллеги Вадима Пристайко", - написал Попеску.

Во время визита он проведет ряд встреч с представителями правительства и Верховной рады Украины.

"Мы обсудим двустороннюю повестку дня, региональную и международное сотрудничество, европейскую интеграцию и другие темы, которые имеют для нас общий интерес", - рассказал министр.

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