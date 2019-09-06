У Туреччині опозиціонерку посадили на 10 років за пости у Twitter

Турецький суд засудив лідерку стамбульського відділення головної опозиційної партії Туреччини до майже 10 років в'язниці за серію твітів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Суд у Стамбулі в п'ятницю визнав Джанан Кафтанджіоглу, яка очолює світську Республіканську народну партію в місті, винною в образі державних установ і президента країни, а також в участі в терористичній пропаганді.

Кафтанджіоглу заперечує звинувачення і наполягає на тому, що суд над нею був політично мотивованим. Очікується, що вона оскаржить вирок.

Політик допомогла здобути приголомшливу перемогу своєму колезі Екрему Імамоглу на виборах мера Стамбула, завдавши удару по президенту Туреччини Реджепу Ердогану.

Великі натовпи людей зібралися біля будівлі суду в Стамбулі в знак солідарності з опозиціонеркою і протесту проти вироку.