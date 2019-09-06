В Турции оппозиционерку посадили на 10 лет за посты в Twitter

Турецкий суд приговорил лидера стамбульского отделения главной оппозиционной партии Турции почти на 10 лет тюрьмы за серию твитов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Суд в Стамбуле в пятницу признал Джанан Кафтанджиоглу, возглавляющую отделение светской Республиканской народной партии в городе, виновной в оскорблении государственных учреждений и президента страны, а также в участии в террористической пропаганде.

Кафтанджиоглу отрицает обвинения и настаивает на том, что суд над ним был политически мотивированным. Ожидается, что она обжалует приговор.

Политик помогла добиться ошеломляющей победы своему коллеге Экрему Имамоглу на выборах мэра Стамбула, нанеся удар по президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Толпы людей собрались у здания суда в Стамбуле в знак солидарности с оппозиционеркой и протеста против приговора.