Глава МЗС Швеції оголосила про відставку

Міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом заявила, що йде у відставку

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

"Я роблю це, бо хочу більше часу проводити з чоловіком, дітьми і онуками. Це правда, що ніхто з нас не молодшає, і протягом певного часу ми віддалилися одне від одного", - сказала Вальстрьом.

"Я вклала все, що у мене є, в роботу із забезпечення безпеки Швеції, поваги до неї на міжнародному рівні і визнання її в якості партнера", – наголосила вона.

Вальстрьом вже повідомила прем’єра Стефана Льовена про свій намір. Льовен у свою чергу заявив, що вже у вівторок підніме питання про її наступника.

"Я йду з уряду, але не відмовляюсь від переконань. За рівність і рівноправність. За демократію, свободу і мир. За без'ядерний світ", - сказала вона.

Маргот Вальстрьом обіймає посаду глави МЗС Швеції з 2014 року.