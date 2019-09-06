Глава МИД Швеции объявила об отставке

Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём заявила, что уходит в отставку

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

"Я делаю это, потому что хочу больше времени проводить с мужем, детьми и внуками. Это правда, что никто из нас не молодеет, и в течение определенного времени мы отдалились друг от друга", - сказала Вальстрём.

"Я вложила все, что у меня есть, в работу по обеспечению безопасности Швеции, уважения к ней на международном уровне и признания ее в качестве партнера", - отметила она.

Валльстрём уже сообщила премьеру Стефану Левену о своем намерении. Левен в свою очередь заявил, что уже во вторник поднимет вопрос о ее преемнике.

"Я ухожу из правительства, но не отказываюсь от убеждений. За равенство и равноправие. За демократию, свободу и мир. За безъядерный мир", - сказала она.

Валльстрём занимает должность главы МИД Швеции с 2014 года.