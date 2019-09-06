В аеропорту Амстердама в неділю страйкуватиме наземний персонал авіакомпанії KLM
П'ятниця, 6 вересня 2019, 18:35
Наземний персонал голландської авіакомпанії KLM знову страйкуватиме в неділю.
Відповідне рішення ухвалила профспілка FNV, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Працівники авіакомпанії вимагають вищу заробітну плату та поліпшення умов праці.
Персонал, що займається обробкою багажу, та інший наземний персонал KLM припинять працювати протягом чотирьох годин в неділю, починаючи з 12.00 за центральноєвропейським часом.
Двогодинні страйки призвели до десятків затримок і скасувань рейсів в амстердамському аеропорту Схіпхол на цьому тижні вже двічі.
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