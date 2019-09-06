В аэропорту Амстердама в воскресенье будет бастовать наземный персонал компании KLM

Наземный персонал голландской авиакомпании KLM снова будет бастовать в воскресенье.

Соответствующее решение принял профсоюз FNV, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Работники авиакомпании требуют более высокую заработную плату и улучшение условий труда.

Персонал, занимающийся обработкой багажа, и другой наземный персонал KLM прекратят работать в течение четырех часов в воскресенье, начиная с 12.00 по центральноевропейскому времени.

Двухчасовые забастовки привели к десяткам задержек и отмен рейсов в амстердамском аэропорту Схипхол на этой неделе уже дважды.