В аэропорту Амстердама в воскресенье будет бастовать наземный персонал компании KLM
Пятница, 6 сентября 2019, 18:35
Наземный персонал голландской авиакомпании KLM снова будет бастовать в воскресенье.
Соответствующее решение принял профсоюз FNV, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Работники авиакомпании требуют более высокую заработную плату и улучшение условий труда.
Персонал, занимающийся обработкой багажа, и другой наземный персонал KLM прекратят работать в течение четырех часов в воскресенье, начиная с 12.00 по центральноевропейскому времени.
Двухчасовые забастовки привели к десяткам задержек и отмен рейсов в амстердамском аэропорту Схипхол на этой неделе уже дважды.
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