На кордоні України і Молдови відкрили контактний пункт для прикордонників

В українсько-молдовському пункті пропуску "Паланка- Маяки-Удобне" відбулось відкриття контактного пункту, який забезпечуватиме співробітництво та цілодобову взаємодію прикордонників обох країн.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну інформацію розповсюдила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Контактний пункт – це форма співпраці між прикордонниками України та Молдови. Він сприятиме обміну інформацією, направленою на боротьбу з транскордонною протиправною діяльністю на українсько-молдовському кордоні.

Для персоналу контактного пункту обладнані окремі приміщення в пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне". Прикордонники мають доступ до усіх необхідних інформаційних баз даних.

Пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" розташований на території Республіки Молдова, за 60 км від Одеси по трасі "Одеса-Рені".

Спільний прикордонно-митний українсько-молдовський контроль в цьому пункті пропуску був запроваджений з грудня 2017 року, а 28 грудня 2018 року було відкрито оновлений пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне". Цей пункт пропуску був повністю реконструйований за рахунок коштів ЄС.